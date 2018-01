IMPRESE: GRANT THORNTON, 40% PREVEDE ASSUNZIONI NEL 2018 (2)

2 gennaio 2018- 13:19

(AdnKronos) - I dati Ibr rivelano inoltre che il 36% delle imprese prevede di aumentare gli investimenti in impianti e macchinari nel 2018, un incremento di 3 punti percentuali rispetto ad un anno fa. Tuttavia, questo dato è indicativo di una crescita piuttosto lenta rispetto ai dati sulle assunzioni. Negli Stati Uniti il 49% delle imprese prevede di assumere personale, mentre soltanto il 39% prevede di aumentare gli investimenti in impianti e macchinari. Allo stesso modo, a livello globale gli investimenti in tecnologia sono scesi al 44% nell’ultimo trimestre rispetto al 47% al trimestre precedente.“Nonostante i timori sull’eccessivo aumento delle macchine, per molte imprese il modo più facile e più veloce di far fronte a livelli di domanda crescenti è quello di assumere personale. Tuttavia - evidenzia Alessandro Dragonetti, Co-managing partner e Head of Tax di Bernoni Grant Thornton - puntare sulla forza lavoro è soltanto una soluzione temporanea. Man mano che i livelli di disoccupazione calano, diventerà sempre più difficile avere la quantità e qualità di personale necessario per mantenere e aumentare la produttività"."Si dovrebbe invece puntare su una maggior efficienza dei processi. Se infatti le imprese stanno aumentando solo marginalmente gli investimenti in impianti e macchinari, gli investimenti in tecnologia sono addirittura in calo rispetto al trimestre precedente. Questo cambio di tendenza – un allontanamento dalla tecnologia a favore il capitale umano – è una potenziale causa di preoccupazione in un momento in cui la tecnologia offre alle imprese il principale fattore competitivo".