24 settembre 2019- 12:28 Imprese: Iadicicco (Anpit), 'serve reale riduzione costi a carico aziende'

Roma, 24 set. (AdnKronos) - "L’economia reale non ha bisogno di slogan o ricette spot. Basta con incentivi e contribuzioni, che oltre a non essere risolutivi, rischiano perfino di essere nocivi alle nostre imprese. Serve una riforma strutturale a partire dalla previdenza". Così Federico Iadicicco presidente di Anpit, Associazione d’imprese del terziario in vista dell’appuntamento 'Italia locomotiva d’Europa. Il Nord al centro della ripresa' organizzato a Milano il prossimo 26 settembre."C’è urgente bisogno di un disegno economico che garantisca da una parte una reale riduzione dei costi a carico delle imprese, e favorire quindi l’occupazione, dall’altro invece occorre garantire pensioni dignitose alle future generazioni", spiega Iadicicco entrando nel dettaglio. "Occorre separare la previdenza dall’assistenza e aprire il mercato"."A proposito di pressione fiscale invece, è ora di inserire il costo del lavoro nel calcolo dell’Irap oggi escluso", sottolinea il presidente di Anpit. "Paradossalmente le aziende che hanno più dipendenti e che danno più lavoro, pagano di più". "Per non parlare dell’Ires che è al 24% e che Anpit chiede venga detassata almeno nella parte degli utili che invece di essere distribuiti vengono reinvestiti".