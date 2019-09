27 settembre 2019- 18:26 Imprese: in 1° semestre riparte export settore orafo-argentiero +6,2%

Roma, 27 set. (AdnKronos) - L’export del settore orafo-argentiero-gioielliero italiano resce nel primo semestre del 6,2%. E' quanto emerge dalle analisi elaborate per Federorafi dal Centro Studi di Confindustria Moda. Dal punto di vista geografico, la Svizzera, primo sbocco per valore di export, assiste ad un cambio di passo: cresciuta nei primi 6 mesi del 2018, registra una flessione pari al 6,5%. Gli Emirati Arabi tornano interessati da una variazione in aumento, pari al +18,5%, positivi risultano anche Hong Kong (+4,8%) e Stati Uniti (+7,1%). Alle buone performance del 2018 nei sei mesi del 2019 si registra una contrazione dell’export destinato nel Regno Unito. In ambito UE, la Germania e la Spagna risultano entrambi favorevoli. Ancora in grande spolvero il Canada con un +66,3%, paese questo con il quale, si ricorda, è entrato in vigore il Ceta, l’accordo di libero scambio (dazio “0”).Con riferimento ai maggiori distretti del settore, Alessandria registra una crescita delle vendite estere pari al +10,1%. Similmente Arezzo segna un +11,4%. In crescita risulta anche Vicenza, che evidenzia un aumento del +3,4%, concorrendo al 18,6% del totale. Circa le top destination dei principali distretti italiani, la Svizzera risulta primo sbocco per Alessandria e per Milano (tuttavia in calo). Gli Emirati Arabi Uniti si qualificano come primo mercato per Arezzo e come secondo per Vicenza. Gli Stati Uniti si confermano un partner d’elezione per la maggior parte dei distretti esaminati.