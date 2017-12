IMPRESE: IN GU CIRCOLARE SU INCENTIVI DECRETO #RESTOALSUD

30 dicembre 2017- 12:20

Roma, 30 dic. (AdnKronos) - Conto alla rovescia per la richiesta di incentivi previsti dal decreto #RestoalSud. Il provvedimento ha compiuto un altro passo avanti con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della circolare che fissa le modalità e i termini di presentazione delle domande per accedere ai finanziamenti. La scadenza è fissata per il 15 gennaio prossimo, giorno in cui Invitalia aprirà il proprio sportello. La circolare contiene anche tutte le indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni, ai sensi del regolamento adottato il 9 novembre scorso. #RestoalSud ha come obiettivo quello di facilitare la nascita di nuove micro e piccole imprese nel Sud Italia per riuscire a sostenere la crescita economica nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. E' previsto un finanziamento fino a 1.250 milioni di euro dedicati ai nuovi giovani imprenditori under 35.