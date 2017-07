IMPRESE: INFOCAMERE LANCIA IL 'CASSETTO DIGITALE DELL'IMPRENDITORE'

13 luglio 2017- 17:14

Milano, 13 lug. (AdnKronos) - Autorizzazioni, certificati, cartelle, visure, bilanci e quant'altro. Tutti i documenti della propria azienda da oggi saranno a disposizione degli imprenditori su una piattaforma online, "impresa.italia.it", realizzata da InfoCamere e consultabile da smartphone e tablet. Niente più file agli sportelli delle Camere di commercio: con il 'cassetto digitale dell'imprenditore' - così è stato ribattezzato - la piattaforma avrà come potenziali fruitori 10 milioni di cittadini che attualmente possiedono un'azienda o un'attività. "Adesso non sarà più l'imprenditore a dover venire in camera di commercio, ma sarà la pubblica amministrazione ad andare nel suo telefonino", ha spiegato Carlo Sangalli, presidente di InfoCamere e della Camera di commercio di Milano, presentando l'iniziativa a Milano. "Il cassetto digitale - aggiunge Sangalli - semplifica la vita delle imprese ed è un passo avanti per una pubblica amministrazione più efficiente". Oltre ai documenti legati alle pratiche burocratiche della gestione aziendale, gli imprenditori potranno anche consultare presentazioni e informazioni sulla nuova generazioni di imprese digitali (oltre 8mila startup e pmi innovative) che spontaneamente hanno inserito le loro caratteristiche sul portale startup.registroimprese.it, in forma promozionale. Impresa-italia.it è poi perfettamente integrata con Spid, il Sistema pubblico di identità digitale.