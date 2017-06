IMPRESE: INTEGRATED GOVERNANCE INDEX, SNAM ENEL E GENERALI GUIDANO CLASSIFICA

Roma, 12 giu. (AdnKronos) - Le tre società più avanti di tutti nella governance integrata sono Snam, Enel e Generali. Ma è l’intero campione dell’Integrated Governance Index 2017, le prime 100 società quotate italiane, a dimostrare un progresso e una consapevolezza inaspettate nei confronti del nuovo modello strategico. E' quanto emerge dai dati diffusi dall'Integrated Governance Index 2017, il primo Osservatorio nazionale sul grado di integrazione della sostenibilità nelle strategie aziendali.Al quarto posto della classifica si colloca Iren, al quinto Unicredit, al sesto Esprinet, al settimo Unipol, all'ottavo A2A, al nono Saipem e al decimo Banca Generali. Il punteggio medio, relativo alle aziende confrontabili, ossia a quelle che hanno partecipato anche all’edizione 2016, è stato del 12% superiore a quello dello scorso anno.Per Snam, il riconoscimento è frutto di un percorso articolato e complesso che si traduce continuamente in attività innovative e trasversali al business. "Snam ha conseguito questo importante risultato- - commenta il Ceo di Snam, Marco Alverà - anche grazie a tre iniziative. La costante attenzione ai temi anticorruzione riconosciuti anche da Transparency International, il lancio della Fondazione Snam per essere sempre più presenti sul territorio in cui operiamo, favorendone lo sviluppo civile culturale ed economico, e infine grazie al Board che ha approvato significativi nuovi investimenti per un ulteriore contrasto al cambiamento climatico".