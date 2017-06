IMPRESE: INTEGRATED GOVERNANCE INDEX, SNAM ENEL E GENERALI GUIDANO CLASSIFICA (2)

12 giugno 2017- 16:53

(AdnKronos) - Questo riconoscimento, sottolinea il presidente di Enel, Patrizia Grieco, "è per Enel una importante conferma del metodo da noi adottato per l’integrazione della sostenibilità nella strategia aziendale. Persone, comunità e ambiente e l’ascolto attivo dei nostri stakeholder sono elementi imprescindibili per la creazione di valore e questo approccio è fondamentale per essere leader innovativi e sostenibili nel mercato globale dell’energia". L’impegno del CdA e di tutto il management per valorizzare adeguatamente i fattori ESG nel processo decisionale, aggiunge, "rappresenta la base per assicurare il raggiungimento di risultati in costante crescita nel tempo".Il gruppo Generali, sottolinea il presidente, Gabriele Galateri di Genola, "opera in un settore di grande rilevanza per la crescita e il welfare delle società moderne. Un buon governo societario e la progressiva integrazione della sostenibilità nel business oggi sono tra i fattori determinanti per affrontare alcune grandi sfide del nostro tempo, da quella della demografia, al climate change, alla gestione dei big data. Il riconoscimento dell'Integrated Governance Index 2017 conferma come Generali sia oggi una best practice, grazie anche a un sistema di governance moderno, trasparente ed efficiente".