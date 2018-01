IMPRESE: INTESA SP E SACE ACCOMPAGNANO IMEL IN BIELORUSSIA (2)

15 gennaio 2018- 14:58

(AdnKronos) - “Intesa Sanpaolo rappresenta il motore dell’economia reale sia in Italia sia nel più ampio contesto europeo” – ha dichiarato Stefano Baro, direttore generale Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia -. Grazie alla nostra presenza internazionale siamo in grado di accompagnare le piccole e medie imprese italiane nel loro processo di internazionalizzazione, aiutandole nella crescita e nello sviluppo. In tale contesto, la Direzione Global Transaction Banking della Divisione Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo, ha un consolidato modello di supporto tecnico e specialistico rivolto all’offerta dei prodotti transazionali di Cash management e di Trade finance sia in Italia sia all’estero”. “Attraverso questa operazione Sace Simest, Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo Cdp, conferma la propria capacità nell’accompagnare le aziende italiane su mercati internazionali ricchi di opportunità di business, come quello bielorusso – ha dichiarato Livio Mignano, Responsabile della Rete domestica di Sace–. Siamo pronti ad affiancare molte altre aziende che vogliono seguire la strada tracciata da Imel e intendono essere sempre più competitive sui mercati stranieri”.La Bielorussia rappresenta un mercato opportunità per le aziende italiane, come testimoniano i dati ai primi nove mesi del 2017: l’export italiano è stato pari a circa 270 milioni di euro, in aumento del 36% rispetto allo stesso periodo del 2016.