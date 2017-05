IMPRESE: INTESA SP PREMIA PMI ROSA, CON PIù DONNE PIL ITALIA CRESCEREBBE DEL 7%

4 maggio 2017- 19:23

Milano, 4 mag. - (AdnKronos) - Coinvolgere le imprese in un percorso di empowerment femminile e dare visibilità a pratiche più virtuose e innovative: è questo il principale obiettivo del premio “Women Value Company 2017 - Intesa Sanpaolo”, istituito dalla Fondazione Marisa Bellisario in collaborazione con il Gruppo Intesa Sanpaolo. Il riconoscimento, quest’anno alla prima edizione, è riservato alle piccole e medie imprese che si distinguono nel campo della parità di genere, in virtù dell’attuazione di politiche e strategie volte a garantire pari opportunità e riconoscimenti di carriera.Il processo di autocandidatura, concluso a fine febbraio, ha consentito di raccogliere le storie di quasi 600 imprese, di cui il 15% non clienti: il 55% si sono classificate come “Pmi eccellenti”, il 47% è a conduzione femminile, quasi la metà attua politiche di conciliazione vita/lavoro. Quelle che hanno superato la selezione sono 111, distribuite in modo omogeneo sul territorio nazionale. In attesa di conoscere il nome delle due imprese – una piccola e una di medie dimensioni – che saranno proclamate vincitrici il 16 giugno a Roma, nel corso della XXIX edizione del Premio Marisa Bellisario 'Donne ad alta quota', le imprese finaliste saranno coinvolte in cinque eventi sul territorio organizzati dalla Fondazione Bellisario e da Intesa Sanpaolo. A tutte sarà assegnato un riconoscimento, che attesta la loro peculiare capacità di “seminare i talenti”, valorizzando il merito e le capacità femminili.