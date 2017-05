IMPRESE: INTESA SP PREMIA PMI ROSA, CON PIù DONNE PIL ITALIA CRESCEREBBE DEL 7% (2)

4 maggio 2017- 19:23

(AdnKronos) - Il primo incontro si è tenuto oggi a Milano, nella filiale new concept di Intesa Sanpaolo in Piazza Cordusio. Le 28 aziende candidate al premio sono state accolte da Mauro Federzoni, direttore regionale Milano e Provincia Intesa Sanpaolo. Sono intervenuti Lella Golfo, parlamentare e Presidente della Fondazione Marisa Bellisario, Francesca Nieddu, responsabile Direzione Customer Experience e Crm Intesa Sanpaolo, Gregorio De Felice, responsabile Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo.Quindi una tavola rotonda, moderata da Manuela Montagna, responsabile del servizio Imprese della Direzione Marketing Intesa Sanpaolo, durante la quale cinque imprenditori , e cioé Barbara Ulcelli, presidente Img, Teresa Cairoli, amministratore unico Ghioldi , Giuliano Favini, ad Logotel, Maria Elena Schiaffino, partner e direttore commerciale Engitel, Sabrina Mandelli, amministratore unico SSheena, hanno condiviso le soluzioni e le buone pratiche promosse in azienda per dare maggiore spazio e valore al lavoro femminile. La consegna finale di un tombstone a tutte le imprese presenti ha concluso l’evento.Che la partecipazione femminile al mondo del lavoro e imprenditoriale negli ultimi anni rappresenti un fattore conclamato di sviluppo e di trasformazione economica e sociale, è nei fatti un fenomeno confermato da tempo in molti studi economici. Le imprese a conduzione femminile affrontano il contesto competitivo con una maggiore predisposizione verso leve strategiche fondamentali, come internazionalizzazione, innovazione e marketing: mostrano una maggiore tendenza a servire i mercati internazionali (51% di soggetti esportatori contro il 45% del resto del campione), a registrare marchi internazionali (52% rispetto al 46%) e, limitatamente alle imprese più grandi, a brevettare (44% rispetto al 37%).