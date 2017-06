IMPRESE: INVITALIA, CONTRATTI SVILUPPO PER 325 MLN PER AZIENDE CAMPANE

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - Oltre 300 milioni di euro immediatamente finanziabili per favorire l’attrazione di nuovi investimenti e consolidare i programmi già avviati di sviluppo nei settori dei trasporti, aerospazio, agroalimentare, innovazione e turismo, grazie all’intesa tra il ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Campania e Invitalia. L’importo totale dell’impegno finanziario previsto per l’attuazione dell’accordo, si legge nella nota, è di 325 milioni di euro, di cui 175 milioni messi a disposizione dal Mise a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Gli altri 150 milioni rappresentano la quota di cofinanziamento a carico della Regione Campania. In particolare, il fabbisogno di risorse pubbliche necessarie per finanziare gli investimenti dichiarati ammissibili, sarà coperto al 46,15% dalla Regione e per la restante parte dal Ministero per lo Sviluppo. Inoltre, una parte dell’importo complessivo, pari a 90 milioni, sarà destinata al cofinanziamento dei Programmi di sviluppo per la stipula di Accordi specifici.