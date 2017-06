IMPRESE: INVITALIA, CONTRATTI SVILUPPO PER 325 MLN PER AZIENDE CAMPANE (2)

22 giugno 2017- 16:24

(AdnKronos) - "Questo accordo rappresenta un modello virtuoso di collaborazione istituzionale, che auspichiamo possa essere esteso anche ad altre regioni - commenta l'ad di Invitalia, Domenico Arcuri - Il Contratto di Sviluppo si conferma uno degli strumenti più efficaci messi in campo dal Governo per favorire traiettorie di crescita anche nelle aree del Mezzogiorno. Ed è la dimostrazione che quando gli incentivi sono semplici, efficaci e trasparenti possono rispondere adeguatamente alla domanda di sviluppo che arriva dai territori".Potranno essere oggetto del cofinanziamento anche i programmi di sviluppo le cui richieste sono già state presentate ad Invitalia alla data di sottoscrizione dell’Accordo e non hanno ancora ricevuto la delibera di ammissione al finanziamento.