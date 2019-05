22 maggio 2019- 10:23 Imprese: Istat, in 2019 investimenti fissi lordi italiani +0,3%

Roma, 22 mag. (AdnKronos) - Per l’anno corrente il deciso rallentamento delle aspettative sui livelli produttivi dell’area euro e dell’economia italiana sono attesi incidere in misura significativa sulle scelte di investimento delle imprese. Sia gli investimenti in macchinari e attrezzature sia quelli in costruzioni sono attesi evolvere in misura decisamente più contenuta rispetto agli anni precedenti. Nel 2019, gli investimenti fissi lordi italiani aumenterebbero (+0,3%) beneficiando in misura contenuta anche delle agevolazioni inserite nel decreto crescita. Lo rende noto l'Istat nelle sue Prospettive per l'economia italiana nel 2019.