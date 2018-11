9 novembre 2018- 10:40 Imprese: Istat, in flessione presenza all'estero multinazionali italiane

Roma, 9 nov. (AdnKronos) - In flessione la presenza all’estero delle multinazionali italiane. Nel 2016 la presenza italiana all’estero si concretizza in 22.907 controllate, che impiegano 1,7 milioni di addetti. L’acquisizione dall’estero di importanti gruppi multinazionali a controllo nazionale contribuisce alla significativa flessione, rispetto al 2015, sia degli addetti (-4,7%) sia del fatturato (-6,4%) realizzato all’estero. E' quanto emerge da un report dell'Istat.La riduzione del peso delle multinazionali italiane all’estero è particolarmente evidente nell’industria in senso stretto dove si registra un notevole calo in termini di addetti (-49 mila rispetto al 2015), di fatturato (-24 miliardi) e di fatturato al netto di beni e servizi (-6 miliardi). Anche il grado di internazionalizzazione attiva è in flessione, in particolare nella fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (-10 punti percentuali), nella fabbricazione di altri mezzi di trasporto (-6,5 punti) e nella fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (-5,3 punti).