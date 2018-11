9 novembre 2018- 10:35 Imprese: Istat, nel 2016 in Italia multinazionali estere +4,3%

Roma, 9 nov. (AdnKronos) - Nel 2016 in Italia sono attive 14.616 imprese a controllo estero (+4,3% rispetto al 2015) che occupano oltre 1,3 milioni di addetti (+4,5%). Al netto delle attività finanziarie e assicurative, le multinazionali estere hanno un fatturato di oltre 539 miliardi di euro (+1,8% rispetto al 2015) e un valore aggiunto di oltre 113 mld di euro (+8,7%); realizzano inoltre più di 13 miliardi di investimenti (+8,3%) e spendono in ricerca e sviluppo quasi 3,6 miliardi. E' quanto emerge da un report dell'Istat diffuso oggi.Questo risultato ampiamente positivo per le attività delle multinazionali estere in Italia, sottolinea l'Istat, è dovuto in parte ad importanti acquisizioni dall’estero di gruppi multinazionali italiani, che si ripercuote in termini di riduzione sulle attività realizzate all’estero dalle multinazionali italiane. Infatti, queste ultime, pur confermando la loro diffusa presenza all'estero (22.907 controllate), registrano una diminuzione in termini di occupazione (-4,7% rispetto al 2015) e di fatturato (-6,4%). La dimensione media delle imprese è elevata sia per le controllate estere in Italia (89,9 addetti) sia per le controllate italiane all’estero (75 addetti), soprattutto se confrontata con quella delle imprese residenti in Italia (3,8 addetti), aspetto che emerge sia per l’industria sia per i servizi.