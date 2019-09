25 settembre 2019- 13:57 Imprese: Maffey nuovo coordinatore Consulta Interassociativa Nazionale Intermediazione

Roma, 25 set. (AdnKronos) - Il presidente Nazionale di Anama Confesercenti Renato Maffey è il nuovo coordinatore della Consulta Interassociativa Nazionale dell’Intermediazione. Maffey, si legge in una nota, ha ricevuto l’incarico ieri, 24 settembre, in occasione della prima riunione dopo la pausa estiva dell’organo, che ha visto la partecipazione dei Presidenti delle tre Associazioni di categoria Santino Taverna (Fimaa), Renato Maffey (Anama), Gian Battista Baccarini (Fiaip) accompagnati da Davide Agretti, Maurizio Pezzetta, Isabella Tafuro e Mario Condò de Satriano, Vicepresidenti delle rispettive Federazioni.Organo di raccordo per i rapporti intersindacali tra Anama, Fiaip e Fimaa, la Consulta è stata istituita con l’obiettivo di rappresentare l’intermediazione, attraverso il confronto, l’elaborazione e realizzazione di politiche sindacali comuni per la tutela degli operatori."La Consulta - sottolinea Maffey - sarà un laboratorio di idee che opererà per la tutela del mondo dell’intermediazione amplificando la voce dei rappresentati verso le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione del Paese".