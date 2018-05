2 maggio 2018- 15:15 Imprese: Marchionne primo in classifica Top Reputation, Cairo incalza

Milano, 2 mag. (AdnKronos) - Sergio Marchionne mantiene la pole position di 'Top Manager Reputation', l’osservatorio permanente realizzato da 'Reputation Manager', che ogni mese monitora la reputazione online delle figure apicali delle principali aziende italiane. Il numero uno di Fca questo mese realizza un punteggio di 77,41, registrando una lieve flessione rispetto al massimo storico raggiunto nel periodo precedente. Al secondo posto Urbano Cairo accorcia le distanze con un punteggio di 75,12, guadagnando 3,84 punti rispetto alla rilevazione precedente. Francesco Starace è stabile sul terzo gradino del podio con un punteggio di 64,31. In top 15 entra per la prima volta Emma Marcegaglia, presidente di Eni che, salendo di tre posizioni, arriva al tredicesimo posto con 50,81 punti e continua la parabola ascendente di Matteo Del Fante, ad di Poste Italiane che, con un punteggio di 55,62, conquista la settima posizione in classifica guadagnando cinque posti e 5,32 punti rispetto alla rilevazione precedente. Alberto Bombassei, presidente di Brembo, sale di due posizioni guadagnando l’undicesima con un punteggio di 51,32. Al 21simo posto con un balzo in avanti di 15 posizioni e un punteggio di 48,77 (+2,83 punti) arriva Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo e ad di Pirelli, che a marzo si è aggiudicata il premio Ipo of the Year 2017. Subito dopo, in 22sima posizione, Roberto Colaninno, presidente e ad di Piaggio, che con un punteggio di 48,66 (+2,62) guadagna 12 posizioni. Alessandro Profumo, ad di Leonardo, guadagna 13 posizioni e si piazza al 29simo posto con 47,57 (+2,58). In Top 100 entra Alessandro Foti, ad e direttore generale di FinecoBank