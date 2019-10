15 ottobre 2019- 14:09 Imprese: mercato del vetro piano in ripresa, +5% anche grazie a ecobonus (2)

(AdnKronos) - Il comparto delle finestre ed in particolare il mercato della sostituzione edile assorbe la maggior parte della domanda di vetro piano (in valore), anche grazie al contributo fornito dall’ecobonus alla sostituzione dei serramenti. La domanda di serramenti generata dagli incentivi fiscali è stata infatti nel 2018 pari a un miliardo e 610 milioni di euro. L’analisi si avvale di un campione di 150 aziende che operano nella trasformazione di vetro piano. Il fatturato aggregato del campione raggiunge i 646 milioni di euro e copre una parte significativa del mercato interno, che ha un valore stimato di 840 milioni di euro. La redditività delle vendite è stata interessata da un aumento nel 2015 e nel 2018. Nel 2018 la redditività commerciale (Ros) è aumentata rispetto al 2017 (4,8%) e nel 2020 si attesterà a circa il 5,1%. Nel 2018 la redditività degli investimenti (Roic) ritorna a valori superiori la media del periodo e si prevede un ulteriore aumento nel 2019. Tra le aziende prese in considerazione dall’analisi, quelle specializzate nell’edilizia commerciale hanno registrato le migliori performance di crescita e anche di redditività (Ros). La crescita è determinata dall’eccellente andamento del comparto delle facciate continue, dove diverse grandi aziende italiane sono particolarmente attive anche sui mercati internazionali e acquistano i loro vetri da fornitori italiani.