IMPRESE: MERLETTI, UE VALORIZZI SFORZI PMI PER USCIRE DA CRISI

10 maggio 2017- 11:37

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - Le istituzioni europee e nazionali devono “prestare attenzione e dare sostegno agli sforzi dei piccoli imprenditori per uscire dalla crisi”. Perché la rinascita dell’Europa “comincia dalla valorizzazione del ruolo di 23,1 milioni di piccole aziende che danno lavoro a 67,7 milioni di addetti, il 49,9% del totale di tutte le imprese in Europa”. E’ quanto ha detto il presidente di Rete Imprese Italia, Giorgio Merletti, aprendo i lavori dell’assemblea dell’organismo di rappresentanza.“I problemi in cui si dibattono i piccoli imprenditori italiani – ha continuato - e per i quali servono decisioni politiche riguardano il peso del fisco, la difficoltà di avere credito e di tenere il passo con il cambiamento dei mercati, il timore per l’instabilità e l’insicurezza in relazione ai flussi migratori”. La mancanza di risposte, ha sostenuto ancora Merletti, “provocano insofferenza verso l’Europa e reazioni nazionalistiche”.