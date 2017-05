IMPRESE: MERLETTI, UE VALORIZZI SFORZI PMI PER USCIRE DA CRISI (2)

10 maggio 2017- 11:37

(AdnKronos) - In Italia, ha spiegato il presidente, “dal 2008 a oggi il calo degli occupati si è concentrato nel lavoro indipendente con la perdita di 535.000 unità. Negli ultimi 5 anni i finanziamenti alle imprese sono diminuiti di 120 miliardi e nel 2017 il nostro Paese evidenzia un maggior prelievo fiscale rispetto all’Eurozona di 21,3 miliardi di euro, pari a 1,3 punti di Pil. Inoltre, il cuneo fiscale è pari al 47,8%, superiore di 11,8 punti alla media dei Paesi Ocse, e la tassazione dell’energia in rapporto al Pil è la più alta dell’Ue. La nostra ripresa economica - ha quindi aggiunto - è ancora fragile, con un tasso di crescita nel 2017 e 2018 tra i più bassi d’Europa. Serve maggiore flessibilità per evitare che gli automatismi delle politiche di austerità adottate dall’Europa ci soffochino e facciano aumentare l’insofferenza dei singoli Stati verso l’Ue”.“L’Europa – ha detto infine il presidente di Rete Imprese Italia - deve ascoltare i suoi cittadini e i suoi imprenditori. La tenuta del sistema politico e sociale, il rilancio dell’economia, sia in Europa che in Italia, impongono interventi urgenti per le micro, piccole e medie imprese: a cominciare dal fisco e dal credito, dalle politiche per la formazione e l’occupazione, dagli interventi per l’innovazione e l’internazionalizzazione delle piccole imprese”.