Imprese: nasce Miss in Action per supporto startup innovative al femminile (3)

22 novembre 2018 Imprese: nasce Miss in Action per supporto startup innovative al femminile

(AdnKronos) - "L’acceleratore al femminile ‘MIA’ nasce circa un anno fa da un'idea che ho proposto durante un momento di networking all’interno di un importante evento nazionale con diverse top manager e imprenditrici fra cui Isabella Fumagalli, che l’ha subito accolta con entusiasmo. Da donna e da professionista, credo davvero molto in questo progetto su cui stiamo lavorando da mesi e che ho fortemente voluto", sottolinea Pavone."Realizzando per primi questo progetto - sottolinea Fumagalli- vogliamo dare un forte messaggio al mercato, ai consumatori e a tutte le donne. MIA è uno strumento efficacissimo per sostenere nuove professionalità promuovendo l’imprenditoria al femminile, a sostegno della competitività del paese. Ci auguriamo anche che alimenti le ambizioni delle giovani donne e che le sproni a credere di più in loro stesse, sviluppando competenze e abilità che saranno centrali nel futuro”.Nel Gruppo Bnp Paribas, aggiunge Munari, "siamo convinti che una società è sana e coesa solo quando è inclusiva; quando consente a tutte le sue componenti di esprimere i propri valori e realizzare i propri obiettivi. Siamo, quindi, particolarmente orgogliosi di essere partner di MIA e di poter dare il nostro contributo alla diffusione di una cultura imprenditoriale femminile". Con ‘MIA’, sottolinea Gay, "vogliamo sostenere concretamente la crescita della componente e della leadership femminili nell’ecosistema dell’innovazione".