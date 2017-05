IMPRESE: NASCE RETE CONFIDI CNA

3 maggio 2017- 18:37

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - Nasce Rete Confidi CNA, il più grande Confidi dell’Italia centro-meridionale, con lo scopo di facilitare a micro, piccole e medie imprese l’accesso al credito in questa perdurante fase di difficoltà. Due i suoi obiettivi strategici: rafforzare la capacità delle strutture aderenti a sostenere le micro, piccole e medie imprese associate (mPmi) in materia di credito; potenziare il ruolo del sistema Cna e dei suoi strumenti. Lo rende noto Cna in un comunicato. Il nuovo organismo riunisce sette Confidi, tutte strutture appartenenti al sistema Cna, attive in cinque regioni: Lazio, Umbria, Campania, Abruzzo e Molise. Si tratta di Coopfidi Lazio, Fidimpresa Abruzzo, Fidimpresa Umbria, Artigiancoop Viterbo, Artigiancredito Campania, Confidi CNA Molise, Garanzie artigiane Latina. Con quasi cento punti distributivi sul territorio, questi sette organismi associano complessivamente circa 43mila piccole imprese alle quali garantiscono 565 milioni di finanziamenti bancari. Nel 2016 hanno garantito oltre 160 milioni di finanziamenti. Il marchio Cna da valorizzare e la capacità di mantenere la missione di sostegno e vicinanza alle esigenze delle imprese sono i principali punti di forza di Rete Confidi Cna. Quest’aggregazione, sottolinea Cna, "costituisce uno strumento fondamentale per rafforzare la capacità di agevolare l’accesso al credito di micro, piccole e medie imprese".