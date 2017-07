IMPRESE: NICOLA SPADAFORA NUOVO RESIDENTE CONFAPI MILANO

3 luglio 2017- 14:42

Milano, 3 lug. (AdnKronos) - Nicola Spadafora è il nuovo presidente di Confapi Milano. Lo annuncia l'associazione datoriale aderente alla Confederazione Nazionale Confapi e a Confapi Industria Lombardia, precisando che l'incarico sarà operativo per il triennio 2017/2019. L’elezione di Spadafora è avvenuta lo scorso 26 giugno, in occasione dell'assemblea durante la quale è stato rinnovato il Consiglio direttivo. Oltre a Spadafora (avvocato, partner dello studio legale internazionale Tonucci & Partners, sono stati eletti anche Pietro Arona (Studio Fidi) in qualità di vice presidente vicario e i consiglieri Enrico Albini (And srl), Claudio Badocchi (Nicolini Claudio srl), Alessio Belli (Studio 2 B srl), Cosimo Cannizzo (Fimgest srl), Riccardo Cortese (Foodation srl), Ziad Haddad (Sicon Oil & Gas spa), Giuseppe Indizio (AmTrust Europe Limited), Marco Persico (Newsteca srl), Fabio Rizzo (Marsh Risk Consulting Services srl) e Marco Stante (Stante & Ecotrans srl)."Le industrie di Milano - spiega Maurizio Casasco, presidente di Confapi, la Confederazione italiana della piccola e media industria privata - rappresentano per Confapi un esempio di eccellenza che ha saputo e sa fondere tradizione e innovazione. Sono certo che il neo presidente di Milano, Nicola Spadafora, a cui vanno i migliori auguri di buon lavoro e il sostegno da parte mia e di tutto il sistema Confapi, saprà onorare tale tradizione e sostenere le imprese del territorio".