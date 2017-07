IMPRESE: NICOLA SPADAFORA NUOVO RESIDENTE CONFAPI MILANO (2)

3 luglio 2017- 14:42

(AdnKronos) - Classe 1973, sposato, padre di due figli, Nicola Spadafora fonda nel 2004 lo studio legale Spadafora De Rosa che guida per 10 anni insieme ad Alessandro De Rosa. Nel 2014 entra come Equity Partner nello studio legale internazionale Tonucci & Partners occupandosi di Diritto internazionale, Relazioni internazionali, Commerciale, Civile, Contenzioso e arbitrati di natura civile e commerciale. Autore di pubblicazioni sui temi della mediazione civile e della internazionalizzazione, nel 2015 è nominato Console onorario della Repubblica federale democratica di Etiopia in Milano. Nel duplice ruolo di legale e Console, assiste numerose aziende multinazionali nella analisi, gestione ed attuazione di progetti di internazionalizzazione, soprattutto indirizzati al mercato africano, contribuendo alla redazione e negoziazione dei relativi accordi e contratti, di natura sia commerciale che societaria."La presidenza che ho appena assunto - sottolinea Spadafora - è frutto di un lavoro di squadra iniziato con il presidente uscente Mario Cesaroni e che proseguirà con entusiasmo grazie al lavoro di un team di imprenditori e professionisti, perché essere in Confapi Milano significa vivere un'associazione che ha il sincero gusto di 'crescere insieme', in una città che sa competere. Associazione e competizione sono i valori che guidano imprenditori e professionisti vincenti".