IMPRESE: PER ARTICOLI SPORTIVI LOMBARDIA PRIMA IN ITALIA, INTERSCAMBIO +3,4%

28 luglio 2017- 11:18

Milano, 28 lug. (AdnKronos) - E' lombarda un’impresa italiana su cinque nella produzione di articoli sportivi, con Milano seconda in Italia dopo Treviso. In questo settore, gli scambi sono pari a 216 mln di euro con il mondo nella sola Lombardia: Francia e Stati Uniti le prime destinazioni dell’export. Secondo un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese 2017, l'interscambio con il mondo è in crescita del 3,4% nel 2016 rispetto all'anno precedente. Gli articoli sportivi lombardi sono particolarmente apprezzati in Francia (32,7% del totale, +23% in un anno), Stati Uniti (14% e +45% in un anno) e Svizzera (5,3%) mentre il 29,3% dell’import viene dalla Cina (+7,7%), il 19,5% dalla Francia e il 12% dai Paesi Bassi. In tutto, sono 146 le imprese attive in Lombardia nella produzione di articoli sportivi, il 19,2% del totale italiano di settore. Milano con 39 attività, Bergamo e Brescia con 18, Varese con 16 e Monza e Brianza con 11 si piazzano tutte tra le prime 20 province italiane in una classifica che vede prima Treviso, seguita da Milano, Torino e Genova.