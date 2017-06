IMPRESE: PINEIDER AI ROVAGNATI CHE PUNTANO SU ASIA E USA/ADNKRONOS (2)

15 giugno 2017- 18:29

(AdnKronos) - "Una famiglia che ha radici così profonde nel mondo del cibo ha voluto trovare un bilanciamento dei grandi rischi che il cibo comporta che sono quelli del business in sé, ma anche della difficoltà a mantenere una profittabilità nel lungo periodo e questa è la spinta iniziale" spiega Ferrari, chiarendo così il significato della diversificazione del business per la famiglia. Quella con Pineider è anche una scommessa, perché "quando l'abbiamo rilevata, le perdite erano superiori al fatturato. Ora ci aspettiamo una crescita sufficientemente lenta, ma sana e costante. Vogliamo che diventi una realtà consolidata visibile e prestigiosa come merita". nessuna indicazione di target di fatturato ma "ci aspettiamo che in un periodo soddisfacente arrivi a un risultato soddisfacente" è la risposta dell'ad.