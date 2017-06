IMPRESE: PINEIDER AI ROVAGNATI CHE PUNTANO SU ASIA E USA/ADNKRONOS (3)

15 giugno 2017- 18:29

(AdnKronos) - "Il gruppo di azionisti e il nuovo team di lavoro vuole rilanciare brand azienda e quei prodotti che fanno parte della storia centenaria di Pineider e dunque solo carta, penne e pelletteria" chiarisce il direttore generale del brand Giuseppe Rossi, che dal punto di vista distributivo sottolinea che "l'obiettivo è ritornare non tanto negli specialties store ma nei department store più prestigiosi al mondo. Rispetto al retail diretto l'azionista ha stanziato budget per una o più aperture, ma prima dobbiamo mettere a posto il format. Oggi, per scongiurare il rischio che del negozi siano quasi più una minaccia che una opportunità, è bene mettere a punto il format, il mix merceologico, il posizionamento del prezzo".E se oggi si riparte da Firenze, in piazza de Rucellai: "non appena avremo raggiunto i risultati che auspichiamo - sottolinea Rossi - passeremo al negozio di Roma, che festeggia 80 anni, e quindi Milano". Rispetto ai mercati internazionali, "personalmente sono molto scettico sull'Europa, ad eccezione ovviamente dell'Italia dove abbiamo una brand awarness molto importante. Puntiamo invece su Asia, Stati Uniti e Americhe in generale. L'Asia è incredibilmente affascinata dalle aziende che hanno alle spalle storia e craftmanship. Siamo convinti di potere avere molto più spazio lontano dall'Europa" conclude Rossi.