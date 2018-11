20 novembre 2018- 18:17 Imprese: premio EY, Sonia Bonfiglioli è imprenditore dell'anno (2)

(AdnKronos) - Per Donato Iacovone, amministratore delegato di EY in Italia, "La storia ultraventennale del Premio dimostra come nel nostro Paese esista un tessuto imprenditoriale sano, capace di superare anche i periodi più critici, trasformandoli in un'opportunità per migliorare e reinventarsi, investendo in innovazione e internazionalizzazione". Il Premio Industrial Products è stato consegnato a Enrico e Guido Gennasio, rispettivamente presidente e ad di Alfagomma, "per essere riusciti con impegno e dedizione a creare un eccellente e solido gruppo industriale a livello internazionale, integrando perfettamente le varie acquisizioni e trasferendo la giusta passione a tutti i collaboratori". Per il Food Beverage ad essere premiato è stato Mauro Fanin, presidente e ad di Cereal Docks, "per aver creato una realtà diventata leader nel settore agroindustriale, grazie anche alla particolare attenzione ai processi, alla trasparenza e al rispetto dei doveri di comunicazione ai clienti e ai consumatori". Nunzio Colella, fondatore e amministratore unico di Capri (Alcott), ha vinto invece il premio Fashion Retail, "per essere riuscito, partendo unicamente dal proprio ingegno ed entusiasmo, a costruire una realtà composta da una fitta rete di punti vendita, promuovendo un rapporto inclusivo con i dipendenti e valorizzando il proprio territorio di appartenenza". Il tema dell’innovazione e della trasformazione digitale ha visto per protagonista il settore dell’energia. In particolare, il premio Innovation Digital Transformation è stato assegnato a Marco Bernardi, presidente di Illumia, "per aver creato un vero e proprio laboratorio di innovazione e sperimentazione continua, capaci di imporsi come il primo Family Business Italiano nel mercato retail di energia e gas". Antonio, Alberto e Giandomenico Auricchio, presidente e ad della Gennaro Auricchio, hanno vinto il premio Family Business, "per essere riusciti con grande passione, spirito di squadra ed attenzione alle persone, a raggiungere grandi traguardi, attraverso un modello di business vincente basato sulla qualità del prodotto e un’unione saldissima che sa rigenerarsi di padre in figlio garantendo continuità e sviluppo".