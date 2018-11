20 novembre 2018- 18:17 Imprese: premio EY, Sonia Bonfiglioli è imprenditore dell'anno (3)

(AdnKronos) - EY focalizza l’attenzione sulla globalizzazione assegnando il premio Globalization, che quest’anno è stato consegnato ad Aldo Spinelli, Giovanni Anzani e Alberto Spinelli, presidente e amministratori delegati di Poliform, "per la lungimiranza, il dinamismo e la determinazione con cui hanno saputo sviluppare il proprio brand, leader internazionale nel mercato dell’arredamento, portabandiera del design italiano nel mondo". La giuria 2018 ha deciso di assegnare due premi speciali. Il premio speciale 'Sostenibilità' è andato ad Andrea Rigoni, ad di Rigoni di Asiago, "per aver innovato, nel corso degli anni, le tecniche di produzione e l’offerta dei propri prodotti, senza mai rinunciare alla qualità e alla propria identità etica aziendale, valorizzando sempre la sana alimentazione, fino a diventare leader di mercato del proprio settore". La giuria ha assegnato il premio speciale 'Eccellenza e Tradizione' a Carlo Piacenza, presidente della F.lli Piacenza per aver affermato la propria azienda "come eccellenza nel settore dei tessuti di lusso, conquistata attraverso una sapiente gestione della materia prima unita all’artigianalità del made in Italy". Il premio Start up è stato conferito a Roboze, società costituita dall’imprenditore barese Alessio Lorusso, "per la capacità innovativa del fondatore che ha permesso di sviluppare soluzioni di stampa 3D uniche e altamente performanti grazie a tecnologie brevettate, rivolgendosi a realtà affermate in diversi settori". Luca Pellizzoni, partner EY e responsabile italiano del premio, ha dichiarato: "Le storie imprenditoriali che premiamo oggi sono trasversali: provengono da diverse aree del territorio, del Nord, del Centro e del Sud, e operano nei più diversi settori. Queste aziende testimoniano come in ogni regione sia possibile cogliere le sfide del presente, crescere ed essere competitivi sui mercati globali. Una capacità che va oltre i profili di genere, come dimostra l’assegnazione del premio più importante a un imprenditore donna".