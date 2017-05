IMPRESE: REGIONE LOMBARDIA PROMUOVE COMONEXT, HUB DI SVILUPPO

24 maggio 2017- 17:44

Milano, 24 mag. (AdnKronos) - C'è "piena sintonia tra noi e Regione Lombardia, entrambi impegnati a innovare il proprio modello di sviluppo e allo stesso tempo accumunati dalla volontà di portare innovazione sul territorio". Ad affermarlo è il direttore generale dell'innovation hub di Lomazzo, ComoNExT, Stefano Soliano, che oggi ha ricevuto in visita l'assessore regionale della Lombardia all’Università, Ricerca e Open Innovation, Luca Del Gobbo, insieme ad alcuni sottosegretari. La delegazione è stata accolta dal presidente Enrico Lironi, da Soliano e da Maria Cristina Porta, responsabile dell’incubatore del Parco Scientifico Tecnologico. Nel corso della visita sono stati illustrati i servizi offerti da ComoNExT alle aziende insediate e alle start-up incubate e i progetti in fase di attuazione verso le aziende esterne. "Il modello di business di ComoNExT che abbiamo presentato oggi alla delegazione regionale, coinvolge tutti gli attori economici del territorio: le imprese, le istituzioni, le università, il mondo dei capitali e ovviamente il Parco stesso, con le sue aziende e le sue start-up. Abbiamo creato - spiega il dg - reti di imprese, composte da risorse interne all’innovation hub, in grado di rispondere al meglio alle esigenze di trasformazione digitale che arrivano da un numero sempre crescente di realtà imprenditoriali. Siamo orgogliosi – conclude Soliano - che la Regione Lombardia, da tempo orientata sull'innovazione, abbia individuato in ComoNExT un esempio che va nella stessa direzione”.