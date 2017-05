IMPRESE: REPUTATION MANAGER, CAIRO IN PRIMA POSIZIONE,MARCHIONNE SECONDO

8 maggio 2017- 12:50

Milano, 8 mag. - (AdnKronos) - Urbano Cairo torna in testa alla classifica di Reputation Manager, grazie a uno 0,1% che lo separa dall’ad di Fca Sergio Marchionne, retrocesso in seconda posizione. I due hanno infatti totalizzato rispettivamente 75,9 e 75,8 punti su 100. Stabile sulla terza posizione del podio Giuseppe Recchi, con 62,6 punti. La classifica Manager nel Web viene realizzata da Reputation Manager prendendo in considerazione quattro macro-aree: l'immagine percepita (ricavata da indicatori come i suggest e le ricerche correlate), la presenza enciclopedica (wiki), la presenza sui canali del Web 1.0 (news e menzioni) e su quelli del Web 2.0 (blog e social network).“La matematica ha premiato Urbano Cairo che guida la classifica, ma in realtà tra lui e Marchionne c’è una convergenza reputazionale, seppure i top manager abbiano strategia e personalità molto diverse” ha dichiarato Andrea Barchiesi, ceo di Reputation Manager.