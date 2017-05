IMPRESE: REPUTATION MANAGER, CAIRO IN PRIMA POSIZIONE,MARCHIONNE SECONDO (3)

8 maggio 2017- 12:50

(AdnKronos) - In crescita Claudio Descalzi che sale al quarto posto (+ 3 posizioni rispetto al mese precedente) grazie alla riconferma del mandato in scadenza, ai risultati positivi dell’ultimo anno e alla presentazione del nuovo piano industriale triennale di Eni. Un 2016 chiuso in positivo, con un risultato netto di +17%, giova positivamente alla web reputation di Francesco Starace, che avanza di 5 posizioni, piazzandosi quinto grazie anche al nuovo piano strategico per il prossimo triennio, che punta su digitalizzazione, innovazione ed efficienza operativa. Sale anche Philippe Donnet, amministratore delegato di Generali, che guadagna l’ottava posizione e Roberto Colaninno, che guadagna la quindicesima posizione grazie alla presentazione della Nuova Aprilia Rs-Gp, che correrà il prossimo Mondiale di Moto Gp, alle celebrazioni dei 130 anni della Piaggio e ai nuovi obiettivi per il prossimo anno finanziario.A causa dei minori contenuti loro dedicati, perdono posizioni Flavio Cattaneo (-2), Marco Tronchetti Provera (-4) e Andrea Bonomi (-5). Perde due posizioni anche Diego della Valle a causa delle performance finanziarie negative registrate da Tod’s nell’ultimo anno.