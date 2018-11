22 novembre 2018- 11:53 Imprese: Rossi (Bankitalia), innovazione richiede anche finanza evoluta

Roma, 22 nov. (AdnKronos) - "L'economia italiana ha bisogno di svilupparsi più dinamicamente e non può farlo se non attraverso l’innovazione nelle e delle imprese. L’innovazione richiede a sua volta una finanza evoluta". A sostenerlo è ì il direttore generale della Banca d’Italia e presidente dell’Ivass Salvatore Rossi, nel suo intervento al Forum Annuale Media Impresa Italiana a Como.Gli investimenti in innovazione, rileva Rossi, "sono particolarmente rischiosi: le potenzialità di mercato di un nuovo prodotto sono spesso di difficile misurazione da parte di un intermediario finanziario tradizionale; il rendimento prospettico di un nuovo progetto può pure essere alto, ma il progetto potrebbe fallire completamente. Inoltre, le imprese più innovative hanno molto capitale intangibile, difficilmente utilizzabile come garanzia in un rapporto bancario".