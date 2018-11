22 novembre 2018- 11:30 Imprese: Rossi (Bankitalia), piccole con poca innovazione

Roma, 22 nov. (AdnKronos) - "Quando sono cambiate in tutto il mondo le tecnologie di uso generale, con l’avvento delle ICTs e del mondo digitale, e si è affermata una nuova ondata di globalizzazione dei commerci e dei costumi, le imprese italiane piccole e familiari non potevano saltare sul treno della modernità senza cambiare dimensione e assetto proprietario e organizzativo. Infatti non lo hanno fatto. O lo hanno fatto in poche, lentamente, con ritardo". Così il direttore generale della Banca d’Italia e presidente dell’Ivass Salvatore Rossi nel suo intervento al Forum Annuale Media Impresa Italiana a Como sottolineando che poche imprese italiane hanno deciso nel corso del tempo "di fare un salto dimensionale o di assetto proprietario e organizzativo"."Se si è piccoli -rileva Rossi- è difficile investire in nuove tecnologie, in innovazione di processo e di prodotto, accrescere la propria competitività sui mercati internazionali anche guadagnando l’accesso a economie emergenti più dinamiche, entrare da attori principali nelle nuove catene globali del valore che le ICTs contribuiscono a sviluppare", sottolinea Rossi.