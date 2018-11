22 novembre 2018- 11:31 Imprese: Rossi (Bankitalia), piccole con poca innovazione (2)

(AdnKronos) - Per spingere gli imprenditori a far crescere le loro imprese avviandole su percorsi innovativi, sottolinea Rossi, sono necessarie in particolare "politiche pubbliche che agiscono su fattori di natura istituzionale e regolamentare". Secondo tutte le evidenze disponibili su come funzionano altri sistemi nazionali e anche secondo l’esperienza concreta degli imprenditori, rileva, "il peso della burocrazia e il malfunzionamento della giustizia, in particolare di quella civile, sono tra i principali ostacoli allo sviluppo italiano. Entrambi i fenomeni sono da ricondurre alla peculiare cultura giuridica italiana".Queste disfunzioni ostacolano "gli ingressi di nuove imprese nel mercato e l’uscita di quelle decotte, cioè il principale e fisiologico processo attraverso cui un’economia di mercato si espande. Altri impedimenti allo sviluppo economico vengono dalla zoppicante concorrenza in alcuni mercati".