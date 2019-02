18 febbraio 2019- 11:29 Imprese: Sace e Ice insieme per recupero crediti esteri (2)

(AdnKronos) - "Visto il contesto macroeconomico globale sempre più complesso, le imprese devono dotarsi di tutti gli strumenti necessari per proteggere il proprio business - rileva Valerio Ranciaro, direttore generale di Sace Srv - Quelle che non lo hanno fatto e si trovano in difficoltà devono sapere che possono contare su SACE SRV, de facto un punto di riferimento unico sul mercato per il recupero crediti sui mercati extra-Ue. L’accordo con Ice permetterà sempre di più di mettere questo servizio molto concreto a disposizione di un numero crescente di aziende Italiane".Con oltre l’85% delle transazioni di export che avviene tramite dilazioni, sempre più imprese esportatrici incorrono in rischi di mancato pagamento. Le incognite aumentano quando si opera con controparti di mercati emergenti che, pur offrendo spesso un ottimo potenziale di business, sono poco conosciuti e più soggetti a instabilità e shock esogeni. Un adeguato set di strumenti per tutelarsi e affrontare le difficoltà è dunque fondamentale per le imprese che vogliono perseguire la crescita sui mercati internazionali, e in particolare nelle geografie emergenti che, a fronte di più elevati livelli di criticità, presentano un maggior potenziale. Paracadute per chi si trova in situazioni già compromesse, il recupero crediti è essenziale per diminuire l’esposizione al rischio di insolvenza delle imprese, specialmente le Pmi. L’Agenzia Ice offre un servizio personalizzato di assistenza per la soluzione di controversie internazionali su crediti da recuperare, tramite un tentativo di risoluzione amichevole extragiudiziale effettuato dal personale degli uffici della rete estera. Trascorso un lasso di tempo alla fine del quale questa attività non ha prodotto i risultati sperati, è prevista la possibilità per le aziende clienti Ice di usufruire del servizio di recupero crediti della Sace Srv a condizioni agevolate.