24 dicembre 2018- 14:43 Imprese: Salvini, su Bramini soddisfatto, azienda e prima casa non si toccano

Milano, 24 dic. (AdnKronos) - La notizia della sospensione delle azioni cautelari sull'imprenditore Sergio Bramini, sfrattato dopo il fallimento della sua azienda, è stata accolta con soddisfazione dal vicepremier Matteo Salvini, che nei mesi passati aveva fatto visita all'imprenditore, poi nominato consulente al ministero del Lavoro da Luigi Di Maio. "Ho letto con soddisfazione che è stato sospeso quello che era un esproprio. Averlo preso come consulente rappresenta" la vicinanza alle "difficoltà di milioni di italiani che avevano dei crediti con la pubblica amministrazione e intanto sono falliti. Per quanto mi riguarda, la prima casa non si tocca, azienda di famiglia e la bottega non si tocca. E' un altro segnale di cambiamento con cui chiudiamo - dice - questo 2018".