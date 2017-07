IMPRESE: S&P, TORNANO INVESTIMENTI AZIENDE NEL 2017, IN EUROPA +10%

31 luglio 2017- 13:18

Milano, 31 lug. (AdnKronos) - Dopo quattro anni di stagnazione, nel 2017 gli investimenti delle aziende torneranno a crescere, con un +5,5% a livello globale. Una ricerca di S&P Global Ratings evidenzia un recupero "ampio, con una crescita positiva in tutti i paesi e in quasi tutti i settori". Per una volta, forse perché è quella che ha più sofferto la crisi negli ultimi dieci anni, sarà l'Europa a mostrare tassi di crescita tra i più forti, con un +10% previsto per l'anno in corso. Stando alle tabelle pubblicate dalla ricerca, questi investimenti saranno più consistenti nel settore IT (information technology), nel terziario, nell'industria e nei servizi sanitari. Investimenti in rosso, invece, nel settore dell'energia (-3,9%), che sta affrontando un calo dei prezzi delle materie prime. "La rilevanza dal punto di vista economico è notevole, non solo perché rende la ripresa delle aziende più sostenibile, ma anche perché sostiene la salute a lungo termine di settori che hanno visto un decennio perduto di spesa per investimenti".Unico neo, secondo S&P, è che "molte delle industrie che stanno investendo di più sono sempre più in concorrenza tra loro, in particolare nei settori tech, automotive e retail. Questo può significare che la ripresa degli investimenti potrebbe non produrre risultati positivi per tutti".