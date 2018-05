4 maggio 2018- 11:37 Imprese: Startup siciliana 'Coderblock' vola negli Usa (2)

(AdnKronos) - Durante il corso dell’evento la startup italiana ha raccontato l’idea dietro il proprio prodotto digitale: Coderblock, e la relativa piattaforma web collegata all’esperienza in realtà virtuale. Si tratta del primo recruitment marketplace meritocratico sviluppato con AI e machine learning il cui obiettivo è favorire l’incontro fra aziende e freelancer al fine di ottimizzare le collaborazioni digitali da remoto.Grazie ad innovativi algoritmi di matching meritocratici, le aziende hanno la possibilità di accedere alla migliore selezione di professionisti digitali per lo sviluppo dei loro progetti e automatizzare la creazione di un team dedicato. Una volta formato il team, i brand possono gestirlo direttamente in piattaforma tramite un opportuno tool di Agile team management, denominato “Workspace”, e focalizzato verso l’ottimizzazione della collaborazione in termini di produttività, pianificazione, rapidità e feedback.“Il nostro obiettivo è far conoscere Coderblock ad uno scenario internazionale reclutando freelancer e aziende di qualità in tutto il mondo. Da questo viaggio abbiamo tratto grandi benefici, raccolto feedback interessanti, e scoperto nuovi modi di vedere il remote working", afferma Danilo Costa, CEO & Founder di Coderblock.