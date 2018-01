IMPRESE: SVIZZERA SIKA SI RAFFORZA IN ITALIA, ACQUISISCE INDEX

16 gennaio 2018- 10:55

Roma, 16 gen. (AdnKronos/ats) - Sika si rafforza sul mercato italiano. Il gruppo svizzero attivo nelle specialità chimiche ha acquisito una partecipazione maggioritaria nel gruppo Index Construction Systems and Products, che genera annualmente un giro d'affari di 115 milioni di franchi. Index, è specializzato in particolare nella produzione di membrane per l'impermeabilizzazione edile.Fondata nel 1978, Index ha sede a Verona lavora principalmente sul mercato italiano pur essendo presente in oltre 100 altri Paesi. Il fondatore del gruppo, Luigi Carlo, conserva una parte minoritaria.