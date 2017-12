IMPRESE: TOP500+, RICAVI +4,6% E ROE AL 10,1% IN BRIANZA

Milano, 4 dic. (AdnKronos) - Fatturati in crescita, margine operativo lordo in miglioramento e maggiore redditività del capitale proprio. È questa la fotografia scattata daTop500+, l’analisi realizzata dal Centro studi di Assolombarda, promossa da Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza in collaborazione con PwC, e con il sostegno di Banco Bpm, Camera di Commercio di Milano MonzaBrianza Lodi, Ecole, GiGroup e Reteindustria. La crescita delle imprese della Brianza emerge dall’analisi della classifica di Top500+ che quest’anno mappa le prime 800 aziende di Monza e Brianza (700 quelle considerate nell’edizione scorsa) con ricavi tra i 3 miliardi e gli 8,1 milioni di euro, con un fatturato nel complesso di oltre 45 miliardi di euro. Decisamente ampie risultano anche la copertura settoriale e la rappresentatività territoriale: sono infatti 53 i comuni dei 55 della provincia con almeno una azienda in classifica.“Il territorio di Monza e Brianza esprime un valore economico e identitario importantissimo per Assolombarda: la nostra Associazione, che associa in totale quasi 6.000 imprese, conta oltre 1.000 imprese associate sul territorio di Monza e Brianza, dopo la fusione, per un totale di quasi 50 mila dipendenti” afferma Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda.