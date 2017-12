IMPRESE: UNIMPRESA, DOVERE AVER FIDUCIA IN MADE IN ITALY (2)

31 dicembre 2017- 11:38

(AdnKronos) - Dalla manovra sui conti pubblici appena approvata dal Parlamento, aggiunge, "ci aspettavamo di più e siamo rimasti delusi. Abbiamo incalzato il governo, così come la Camera e il Senato, affinché fossero varate misure più efficaci soprattutto per aiutare le micro, piccole e medie imprese". Meno fisco e più credito, rileva, "sono i due pilastri su cui far poggiare lo sviluppo imprenditoriale: il made in Italy ha bisogno di un sistema tributario non oppressivo e di avere maggior sostegno finanziario dall’industria bancaria. Due fattori determinanti per favorire, tra altro, l’internazionalizzazione e lo sviluppo del Mezzogiorno, quest’ultimo indispensabile per tutto il Paese. Una ricetta che sarà al centro del documento programmatico che Unimpresa invierà alle forze politiche in vista della campagna elettorale per le elezioni del prossimo 4 marzo". "Il nostro impegno per il 2018 parte proprio dalle proposte per la prossima legislatura con le quali intendiamo suggerire le riforme da varare con urgenza. Documento nel quale troveranno spazio - oltre a suggerimenti in materia di fisco, lavoro, sanità, internazionalizzazione, Mezzogiorno – anche idee innovative per il rilancio del turismo e dello sport", conclude.