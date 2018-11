2 novembre 2018- 11:16 Imprese: Unioncamere, 6.210 con 'stellette legalità', +80% da aprile 2017

Roma, 2 nov. (AdnKronos) - La vetrina del Registro delle imprese fa bene alla legalità e aumenta l’interesse delle aziende verso il riconoscimento promosso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. A un anno dalla comparsa nelle visure camerali del rating di legalità rilasciato dall’Antitrust alle aziende che ne hanno fatto richiesta, e che hanno superato il vaglio dell’Autorità stessa, sono 6.210 le imprese che possono fregiarsi delle stellette della legalità, l’80% in più rispetto alla rilevazione condotta a fine aprile 2017. Una crescita diffusa, confermata dal fatto che, in ben 9 regioni su 20, le imprese certificate sono più che raddoppiate nel periodo considerato e che la regione 'meno' dinamica, la Basilicata, è cresciuta del 42%. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi da Unioncamere.All’inizio di ottobre 2018, le imprese in possesso delle 'stellette' della legalità sono 6.210. Per la maggioranza, si tratta di realtà del Nord (52,8%), rispetto al 19% del Centro e al 27,9% del Mezzogiorno (Sud e Isole). Il 58% sono concentrate in cinque regioni, in testa la Lombardia (14,9), seguita dall’Emilia Romagna (13,1), dal Veneto (11,6), dal Lazio e dalla Puglia (9,3).