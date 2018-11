2 novembre 2018- 11:16 Imprese: Unioncamere, 6.210 con 'stellette legalità', +80% da aprile 2017 (2)

(AdnKronos) - Oltre il 90% delle imprese in possesso del Rating di legalità è una Pmi secondo definizione Europea ovvero con un volume d’affari uguale o inferiore ai 50 milioni di euro e meno di 250 addetti. Tra queste 2 imprese su 3 (66,1%) sono una piccola impresa, occupa meno di 50 addetti e un fatturato non superiore ai 10 milioni di euro. In base al tipo di attività, il 38% delle imprese opera nel settore nell’industria manifatturiera e circa il 20% nel settore notoriamente 'sensibile' come quello dell’edilizia. La quota maggiore è costituita da Società a responsabilità limitata (57,3%), seguite dalle Spa (18,7). Il rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 volto alla promozione e all'introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l'assegnazione di un riconoscimento, misurato in 'stellette', indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business. Il riconoscimento è rilasciato su base volontaria e può essere richiesto per via telematica dalle imprese che hanno sede operativa nel territorio nazionale, che abbiano un fatturato minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio e che siano iscritte nel Registro delle Imprese da almeno due anni. Il rating di legalità ha durata di due anni ed è rinnovabile su richiesta.