IMPRESE: UNIONCAMERE, ISCRIZIONI CAMERALI IN CALO DEL 2,2% IN LOMBARDIA

30 gennaio 2018- 12:42

Milano, 30 gen. (AdnKronos) - Si sono iscritte meno imprese alle camere di commercio in Lombardia nel 2017. Secondo i dati di Unioncamere Lombardia, il trend vede un -2,2% di iscrizioni rispetto allo scorso anno e un rallentamento della crescita dello stock di imprese attive (+0,1%). Nel tessuto imprenditoriale, le trasformazioni maggiori riguardano la crescita del peso di Milano; la sostituzione delle società di persone con società di capitali; la selezione crescente nell’agricoltura e nell’industria e l’espansione dei servizi, con il calo di imprese edili e artigiane. Nel 2017, in particolare, il numero di imprese artigiane in Lombardia scende a 247.082 posizioni, con una variazione annua del -0,5%. La contrazione dura ormai dal 2008 e ha causato una perdita complessiva di oltre 24mila imprese, l’8,9% dello stock iniziale. Alla base di questo andamento c’è il continuo calo delle iscrizioni al ruolo artigiano, che nel 2017 toccano un nuovo minimo (15.759).In tutto, sono 56.034 le imprese che hanno aperto una posizione nelle anagrafi camerali lombarde nel 2017. Le cessazioni, anch’esse in diminuzione negli ultimi anni, risultano invece stabili (53.997 movimenti, pari al -0,1%). Il saldo si conferma comunque positivo per il quarto anno consecutivo (+2.037), sebbene di entità inferiore rispetto al 2016 (+3.282) e al 2015 (+3.503).