28 novembre 2018- 14:40 Imprese: Uvet, aumentano investimenti in viaggi d'affari, +8%

Milano, 28 nov. (AdnKronos) - Aumentano gli investimenti delle aziende nel business travel: in tre anni segnano un progresso del 19%, più 8% da inizio anno. E aumentano anche i viaggi d'affari: Parigi e New York restano le città più importanti per gli italiani e in Oriente vince Shanghai. È quanto emerge dalla Business Travel Survey redatta da Uvet e presentata durante la XVI edizione del Biz Travel Forum in corso oggi e domani a Milano. Nei primi 9 mesi dell'anno i viaggi d’affari sono cresciuti del 7%, del 20% se si considera il triennio 2016-2018. Il costo medio per trasferta è sostanzialmente flat per il triennio 2016-18: da 215 euro in media nel 2016 a 213 euro nel 2018. La metà delle spese di viaggio provengono dal settore aereo (52,4%), mentre l’hotellerie copre un terzo delle spese (32,8%). Per gli uomini italiani: non solo Parigi, Londra e New York, ma cresce sempre più l’importanza delle mete asiatiche, Shanghai in testa. Cina e India continuano a crescere a ritmo sostenuto insieme ad altri paesi una volta definiti emergenti. Queste economie hanno ancora un potenziale e hanno trasformato il modello di sviluppo conquistando la leadership in settori avanzati", spiega Luca Patanè, presidente gruppo Uvet. Le nuove tecnologie trasformano ogni settore del business e "Le aziende e i mercati, per crescere, necessitano di innovazione continua, un punto fermo su cui ho basato l'evoluzione stessa del gruppo Uvet e che, insieme all’internazionalizzazione, ne hanno decretato parte del successo", aggiunge.