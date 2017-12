IMPRESE: VOSER (ABB), VERSO INVERSIONE TENDENZA DELOCALIZZAZIONI

31 dicembre 2017

Zurigo, 31 dic. (AdnKronos/Ats) - La tendenza di questi ultimi decenni a delocalizzare la produzione verso paesi a basso costo s'invertirà nei prossimi anni. Se ne dice convinto il presidente del gruppo industriale Abb Peter Voser, in una intervista pubblicata oggi dalla 'NZZ am Sonntag'. Secondo il presidente di Abb, la digitalizzazione consentirà di riportare i siti di produzione vicino ai mercati dove i prodotti sono venduti."La trasformazione digitale implica che i prodotti sono sempre più adattati ai clienti individuali", spiega Voser sottolineando che di questa evoluzione beneficerà l'Europa e dunque anche la Svizzera, che ha perso molti posti di lavoro nel settore industriale nel 2017.Abb ha aumentato la produttività di circa il 30% in uno stabilimento di Mannheim in Germania. Una performance, afferma, "resa possibile soltanto grazie ai robot, programmati da lavoratori qualificati". Voser si dice convinto che i robot non soltanto aumentano la produttività, ma hanno anche un impatto positivo sui posti di lavori: "i paesi che utilizzano un numero particolarmente alto di robot - rileva - hanno un tasso di disoccupazione molto basso".