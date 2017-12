IMPRESE: VOSER (ABB), VERSO INVERSIONE TENDENZA DELOCALIZZAZIONI (2)

31 dicembre 2017- 11:26

(AdnKronos/Ats) - Questo processo di modernizzazione funziona tuttavia soltanto se il sistema formativo viene adeguato, aggiunge il presidente di Abb, che siede anche nei consigli di amministrazione di Ibm e Roche. Voser esorta quindi la Svizzera, e in particolare le sue imprese, a fare di più in questo senso. "Gli sviluppi tecnologici sono oggi così veloci - rileva - che le persone di 35-40 anni devono di nuovo tornare a istruirsi". Riguardo alla delocalizzazione dal canton Ginevra verso la Polonia della quasi totalità della produzione di Abb Sécheron, che comporterà la perdita di 100 impieghi permanenti e di 43 temporanei, secondo quanto annunciato all'inizio di novembre, Voser afferma che "lo stabilimento ginevrino ha costi di produzione troppo alti e non è concorrenziale".