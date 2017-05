IMPRESE: WORKINVOICE SIGLA ACCORDO CON FIVESIXTY, CREDITI PIù LIQUIDI

3 maggio 2017- 13:59

Milano, 3 mag. - (AdnKronos) - Workinvoice, il mercato italiano dell’invoice trading (compravendita di fatture online) comunica di aver siglato un accordo di collaborazione con la Fivesixty, network di professionisti fondato da Massimo Minolfi nel 2009, per supportare gli imprenditori nella crescita e nello sviluppo continuo dell’impresa nei processi di cambiamento.L’accordo tra Workinvoice, che gestisce il mercato online per i crediti commerciali delle aziende italiane con oltre 50 milioni di fatture transate sulla propria piattaforma, e Fivesixty, che vanta un rapporto consulenziale diretto con le imprese, consentirà a Workinvoice di ampliare la base dei propri contatti nell’ambito della supply chain di gruppi industriali di medie e grandi dimensioni e permetterà a Fivesixty di ampliare la propria offerta proponendo alle aziende nuovi strumenti per rendere liquidi i propri crediti commerciali in modo trasparente, flessibile e in tempi molto rapidi. La collaborazione tra Workinvoice e Fivesixty aiuterà sempre più aziende a migliorare i propri flussi di cassa, avere incassi piú rapidi ed, in definitiva, migliorare il proprio capitale circolante.