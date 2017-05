IMPRESE: WORKINVOICE SIGLA ACCORDO CON FIVESIXTY, CREDITI PIù LIQUIDI (2)

3 maggio 2017- 13:59

(AdnKronos) - Il modello dell’invoice trading sta sempre più convincendo imprese e imprenditori perché, da un lato, garantisce l’anticipo di cassa immediato e – dall’altro – l’assicurazione sul mancato pagamento del proprio credito commerciale. Tramite la piattaforma di Workinvoice, infatti, l’impresa che cede a titolo definitivo le proprie fatture migliora immediatamente il proprio flusso di cassa, la propria esposizione finanziaria e, soprattutto, non deve più preoccuparsi dei mancati incassi.Workinvoice ha già collaborato con decine di aziende italiane e supporta oltre 6.000 posti di lavoro in Italia, fornendo soluzioni per ottimizzare i flussi di cassa ed interventi tempestivi a favore della crescita. Le aziende che utilizzano Workinvoice hanno infatti riportato una riduzione del proprio costo del debito fino al 30% e fatturati in crescita in media del 64%.Matteo Tarroni, ceo di Workinvoice, dichiara: “Il fatto che Fivesixty, che vanta un team di manager di assoluta esperienza nel settore bancario e della consulenza, con una vasta rete di relazioni nel mondo delle imprese, abbia voluto affidarsi alla piattaforma Workinvoice per il servizio di anticipo fatture è riconoscimento del valore di una tecnologia e di un sistema innovativo che funziona. Con Massimo Minolfi, Gianni Coriani e la sua squadra condividiamo l’obiettivo di realizzare modalitá innovative anche per ottimizzare la finanza di filiera, la spina dorsale del nostro sistema economico”.